A nova FIFA será realmente transparente?

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que "a transparência faz parte do DNA da nova FIFA, algo que não existia no passado", durante a abertura na segunda-feira da segunda edição da Revisão Anual do Direito do Futebol, em que a organização revisa as alterações em seus regulamentos.

"Queremos apresentar todas as novidades jurídicas e o rascunho de novas regras, de forma aberta e transparente. Transparência é um termo que carregamos em nosso DNA nesta nova FIFA, é algo novo que não existia no passado. Compartilhando informações, você saberá o que que fazemos aqui, mas recebemos suas informações para que nos ajudem a seguir em frente", afirmou.

Infantino convidou os participantes a perguntar suas dúvidas "com total liberdade", porque "não há assuntos tabus" e destacou a importância do direito do futebol e de suas novidades em aspectos como transferências, contratos, direito do trabalho em todo o mundo, direito de competição, procedimentos disciplinares ou questões éticas.

"O que aprendemos nesses meses é que a saúde é a coisa mais importante e a segunda é o futebol e depois a lei do futebol, que também é meu hobby. Quando comecei, me dedicava a ela. É importante que todos defendamos a futebol e um bom advogado às vezes é tão importante quanto um bom atacante para vencer um jogo", acrescentou.

O Presidente agradeceu a participação e o trabalho do chefe de assuntos jurídicos da FIFA, Emilio García Silvero, na organização da conferência que seria realizada em março passado em Buenos Aires e que teve que ser adiada pela pandemia até hoje e feito online.