A nova mansão de Cristiano em um terreno de oito milhões

Cristiano Ronaldo continua aumentando o seu patrimônio imobiliário em Portugal, seu país natal. O atacante português comprou um terreno por oito milhões de euros localizado em Cascais, região com a maior renda per capita do país.

Esse local de luxo está localizado a 30 quilômetros de Lisboa e conta com uns 10.000 metros quadrados. A Quinta da Marinha conta com lagos, campos de golf e shoppings.

Segundo o jornal 'Correio da Manhã', Cristiano pretende construir uma mansão, mas não para viver ali quando estiver em Portugal. As obras tiveram início antes da chegada do coronavírus na Europa e tiveram que ser paralisadas.

Cristiano quer construir uma casa confortável e alugá-la, porque entende que a zona é muito turistica e reúne um grande poder aquisitivo.