A nova normalidade dos visitantes

Uma vez disputados 46 jogos da Bundesliga após a paralisação devido a pandemia, podemos começar a encontrar vestígios de como será o novo futebol. A conclusão mais óbvia, a mais comentada, é que os estádios não são mais fortalezas. Apenas dez vitórias locais foram vistas até agora, 21,56%. Além disso, quatro delas foram do Bayern e do Borussia Dortmund.

Antes da pandemia, 97 dos 224 jogos haviam terminado com uma vitória dos donos da casa, ou seja, 43,3% deles, uma queda de pouco mais da metade na nova normalidade com os estádios vazios. Além disso, as vitórias dos visitantes subiram mais que os empates, crescendo 13,01% (de 34,82 para 47,83). Os empates subiram menos de 9%

Outra das tendências registradas é o crescimento repentino do número de faltas, especificamente 15,3% a mais. A média aumentou de 22,11 por partida para 25,5, embora a coisa mais chocante seja que nessas cinco rodadas 21% mais infrações tenham sido marcadas para as equipes locais.

Ou seja, por um lado, os três meses de inatividade são notórios ​​no jogo; as equipes ainda estão longe do 100% físico, o que leva a problemas para chegar a tempo nas jogadas e ao crescimento de faltas.

Por outro lado, os números nos levam a induzir que os árbitros estão sentindo menos a influência do ambiente (que não existe). Essa teoria também é endossada na distribuição dos cartões entre algumas equipes e outras: as da casa tiveram 33,91% a mais, enquanto os visitantes caíram 5,61%. Antes do COVID-19, a média local era de 1,74 cartões por jogo; agora é de 2,33.

Enquanto esperamos que as novas ligas mostrem suas tendências, a Alemanha está nos mostrando um caminho no qual a menor pressão ambiental e a falta de ajuste físico igualaram as coisas e deixaram as partidas mais imprevisíveis.