A nova realidade dos patrocinadores no futebol

Os clubes da Primeira Divisão foram forçados a reinventar as relações comerciais com seus patrocinadores e marcas que apóiam a entidade devido à pandemia de coronavírus em um ambiente sem futebol, sem espectadores nem as habituais conferências de imprensa.

Antonio Alegre, Diretor de Marketing e Comercial do Espanyol, explicou à 'EFE' a transformação de sua política: "Nossa vocação sempre foi se adaptar às solicitações e necessidades de cada patrocinador. Tivemos que reinventar o relacionamento devido ao coronavírus e continuar dando visibilidade aos patrocinadores".

O chefe da área de marketing reconheceu que eles tiveram que ser criativos e tirar proveito das "propostas digitais" em um ambiente excepcional. "Nossa vontade é obter o máximo de exposição para o clube e os patrocinadores. Os torcedores ainda precisam de futebol e ver se o time está ativo", refletiu.

Os patrocinadores da entidade azul e branca não acionam os alarmes. Matteo Buzzi, diretor geral de Miró, não estava particularmente preocupado com a nova situação: "Realmente não olhamos o retorno do investimento em detalhes. O importante é a perspectiva de médio e longo prazo e o fortalecimento de nosso relacionamento".

Por sua parte, Elodie Oliveira, diretora comercial da Kelme, reconheceu que eles perderam a "visibilidade", apesar de também apostar em uma atitude construtiva.

"Em tempos difíceis, os objetivos mudam. Nos voltamos para ajudar aqueles que mais precisam através de ações de responsabilidade social corporativa", afirmou.

Quanto a iniciativas específicas, o Espanyol lançou cafés virtuais com jogadoras de futebol e sorteios de produtos, como explica Miró. Os do Kelme, por sua vez, afirmam que estão respondendo perguntas sobre a história dos clubes que patrocinam nas redes sociais, com uma recepção muito boa.

Todas as partes encaram essa situação como uma oportunidade. "Nossos seguidores nas redes estão crescendo. Certamente este é o começo de uma nova realidade", diz Alegre. "A crise pela qual estamos passando vai mudar o mundo", diz Oliveira. Em Miró, eles sentem que o relacionamento com o clube "está mais forte do que nunca".

As plataformas mais usadas pelo Espanyol são o Twitter, Youtube, Instagram e Facebook. Independentemente disso, o TikTok se tornou uma das redes mais exploradas. "Ele teve a expansão mais radical desta temporada, com um aumento percentual de 310% desde julho do ano passado", afirmou Alegre.