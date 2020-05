A nova realidade: foto de equipe com distanciamento social

A Liga Coreana voltou - na sexta-feira - e veio com imagens que já entraram para a história do futebol. No sábado, o poderoso Ulsan Hyundai esmagou o Sangju Sangmu em casa por um volumoso 4-0, no qual Junior Negão foi a verdadeira estrela.

O atacante fez dois gols e deu passe para outro em um confronto que enfrentou uma das equipes mais poderosas do país com o Sangju Sangmu, um clube no qual jogadores de futebol que atuam no serviço militar jogam.

O jogo deixou imagens para a memória desde o início, com dúvidas na equipe local quando se tratava de tirar a foto da equipe devido ao distanciamento social.

Além disso, os jogadores comemoravam com os cotovelos, comemoravam com as arquibancadas vazias... exceto alguns que se esqueceram de manter distância.

Em suma, mais um choque para se ajustar ao novo futebol e à nova normalidade até que a pandemia seja completamente superada.