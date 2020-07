A nova tatuagem de Politano... intimidará o Barça?

Não deixa de ser curioso que tenha pouco a ver com quem vencerá a partida, mas tudo serve para aumentar a empolgação, como nas lutas estelares do MMA. O jogador do Napoli, Politano, fez uma nova tatuagem e é bastante intimidante.

Servirá para deixar o torcedor do Barça com medo? Talvez sim e talvez não, mas certamente é um trabalho muito bem executado. A conta oficial do Instagram de seu tatuador, Valentino Russo, publicou um vídeo mostrando o desenho bastante orgulhoso.

É um tigre que ocupa toda as costas do jogador. Suas orelhas estão na altura das omoplatas e seu rosto está se espalhando por todo o espaço. Você também pode perceber as pernas do animal, movendo-se pelas laterais das bochechas, perto da boca.

Voltando à questão esportiva, a tatuagem não fará muito efeito quando ele pular no campo em frente a Barcelona. Os 'culés' têm uma pequena vantagem, pois o empate na ida os favorece, pois os gols fora de casa, em caso de empate, valerão dois.