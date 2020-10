A nova vida de Suárez sem Leo Messi

Luis Suárez precisa de tempo para se envolver totalmente com o Atlético de Madrid. O uruguaio, que voltou a ser titular contra o Villarreal depois de ter sido também em Huesca, passou 70 minutos no campo do Wanda Metropolitano até ser substituído por Diego Costa e a sua presença foi inconsequente, como a do português João Felix, em campo até aos 75 minutos, quando foi substituído pelo mexicano Héctor Herrera.

Tanto um quanto o outro tiveram pouca presença. O Atlético não encontrou o uruguaio porque não conseguiu encontrar o caminho certo para dominar o meio-campo do Villarreal. O português, apegado à ala esquerda, não liderou a sua equipe como fez contra o Granada, numa área que foi bem defendida por Mário Gaspar.

O Villarreal dividiu a posse de bola com o Atlético. O time de Unai Emery é uma equipe pensada para tocar a bola, com jogadores de grande qualidade e com Dani Parejo como maestro. Nessa perspectiva, um jogo muito tático foi jogado com pouca profundidade.

Nenhuma das equipes venceu claramente o rival, daí o empate no placar final, embora tenha sido o Villarreal quem melhor interpretou a luta. Saiu com a lição aprendida após o desastre sofrido em Barcelona, ​​onde perdeu por 4-0, e afogou o Atlético, sufocando-o a tal ponto que os rojiblancos não triunfaram em momento algum.

E não conseguiram, apesar de terem Luis Suárez no ataque. O uruguaio precisará ser testado mais à frente. No Atlético, Messi não está presente, nem os 'colchoneros' controlam a posse como ele e a sua ex-equipe. Suárez vai ter que se acostumar com isso. Ele próprio declarou na apresentação como contratação brilhante que uma equipe não deve se adaptar a um jogador de futebol, pelo contrário, deve ser o jogador que se habitue ao novo sistema do seu treinador.

No Atlético exigem o que ele tem. Chute, gol e velocidade. Claro, agora o uruguaio terá que voltar muitas vezes em busca de bolas que seus companheiros não servem. Ele não ficará apenas esperando por elas. No Atlético você corre e defende mais do que no Barcelona e Suárez vai acabar se acostumando.

O fato é que os homens de Simeone murcharam desde a explosiva irrupção contra o Granada (6-1) e com ele estão os jogadores que mais esperavam ter sucesso nesta temporada.

João Félix e Luis Suárez foram estrelas na estreia no campeonato. O português não apareceu muito em Huesca, mas ainda assim permaneceu ativo, e desapareceu contra o Villarreal. O uruguaio deu um golpe na mesa contra o Granada e sumiu nas duas partidas seguintes.

São apenas três jogos, mas uma tendência muito perigosa que o afastou da briga pelo título no ano passado. Dois empates em três jogos significam uma porcentagem muito elevada. A dois dias do fechamento do mercado e ainda sem saber o futuro de alguns jogadores, entre eles Diego Costa, Simeone tem muito trabalho pela frente.

"Não fomos tão bem depois do Granada, nem tão mal agora", disse Saúl após empatar em Huesca. O campeonato é muito longo e o Atlético se fortaleceu muito bem com Luis Suárez, mas o uruguaio precisa de tempo para sua nova função. Também João Félix, convocado este ano para jogar o time nas costas. Chegou o momento de ver se será esse o caso.