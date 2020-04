A oferta da Lazio para afastar Luiz Felipe das garras do Barça e Bayern

O verão está chegando. À distância, o mercado de transferências já é visível.

Os clubes se preparam para chegadas... e possíveis partidas. A Lazio, por exemplo, pode prescindir de Luiz Felipe, uma de suas armas na zaga.

Nos últimos dias, houve especulações com o interesse do Barça e do Bayern. A Lazio quer evitar sua partida a todo custo e já estaria preparando um novo contrato para o brasileiro.

Na Itália, afirmam que a renovação avança. A diretiva quer renovar com Luiz Felipe o mais rápido possível, antes que o Barça e o Bayern o seduzam.

O vínculo de Luiz Felipe com a Lazio chega até 2022. Mas em Roma eles já estão trabalhando para estender essa data.

De qualquer forma, é claro que não vão dar Luiz Felipe de presente. Se ele quiser sair, o Barça e Bayern terão que pagar 40 milhões de euros por ele. Caso contrário, continuará na Lazio.