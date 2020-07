A oferta de Chelsea por Hazertz: 80 milhões entre fixo e variáveis!

Todos os sinais apontam cada vez mais para a transferência de Kai Havertz para o Chelsea. Com o "sim, eu quero" do jogador já dito, a equipe inglesa daria o passo decisivo e final: convencer o Bayer Leverkusen.

Vários meios de comunicação britânicos reiteraram as informações publicadas pelo 'The Athletic', segundo as quais a proposta da equipe de Stamford Bridge é estimada em 80 milhões de euros.

Esse valor seria dividido entre um valor fixo e outro por variáveis, embora o meio não tenha especificado como seria a distribuição. De qualquer forma, parece que os alemães estão abertos para negociação.

E é que até pouco tempo atrás eles estavam claros de que não aceitariam menos de 100 milhões por um jogador que já é uma máquina no futebol, mas que tem apenas 21 anos de idade.