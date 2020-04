Angolano é a opção de Zidane caso Pogba não chegue

Pogba é o grande desejo do Real Madrid há cinco anos, mas o francês, por um motivo ou outro, não foi ao Bernabéu. Neste próximo mercado, Zidane segue querendo o jogador do Manchester United, mas teria uma alternativa para caso isso não aconteça. Segundo 'AS', é o angolano naturalizado francês Eduardo Camavinga.

Ele tem apenas 17 anos, mas nessa temporada tem sido uma das sensações da Ligue 1, onde é descrito como uma mistura de Casemiro e Kanté, mas com a imponência física de Pogba. E com essa referência, quem não se interessaria?

O Rennes, seu atual clube e com o qual ele tem contrato até 2021, tentará blindá-lo para lucrar o máximo possível caso não consiga mantê-lo. Tendo em vista seu potencial e a popularidade adquirida, é uma promessa que atrai muitos olhares e que pode render uma grande quantia.

As apostas de Zidane estão indo bem. Funcionou com Varane, que chegou como um pedido do técnico, e está se confirmando com nomes como Rodrygo e Valverde. Poderia funcionar mais uma vez.