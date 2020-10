A oportunidade de ouro para ganhar a confiança de Koeman

Com Jean-Clair Todibo e Samuel Umtiti prestes a deixar o Barcelona, ​​Ronald Araujo quer conquistar o status de terceiro zagueiro do time 'culé'. E agora você tem uma oportunidade imbatível de fazer isso.

O cartão vermelho a Clément Lenglet em Vigo já lhe dava a opção de ter minutos na partida do meio da semana. Ele não teve um desempenho excelente, mas jogou certinho. Sem se exibir, mas também sem falhas.

Portanto, a priori e salvo surpresa, ele vestirá a camisa do Barça novamente para compensar a ausência de Lenglet. Ele vai começar no jogo mais empenhado até agora da 'era Koeman': contra o Sevilla, em Camp Nou.

Aos 21 anos, o uruguaio teve poucas oportunidades na temporada passada - seis jogos, apenas dois como titular - e agora espera aproveitar tal oportunidade.

Num mercado em que o nome de Eric García está relacionado com o clube do Barça, Araujo quer aumentar a sua importância no elenco antes que cheguem as futuras incorporações. Ele terá um teste particular neste domingo.