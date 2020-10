A origem do desentendimento entre Nyom e Koeman

O Barça sofreu a primeira derrota da temporada contra o Getafe. O time 'azulón' fez um único gol com Jaime Mata de pênalti para derrubar os 'culés' (1-0).

Apesar de perder, o assunto que se fala muito é o confronto entre Koeman e Nyom. O holandês teve uma conversa tensa com Bordalás e censurou a atitude do camaronês.

Em tal conversa, o técnico 'culé' disse: "Nyom me disse coisas muito feias".

Um dia após a derrota no Coliseu Alfonso Pérez, o portal 'Vamos' mostrou as imagens do momento em que tudo se originou, uma ação em que Sergiño Dest lutou com o jogador do Getafe.

A fonte citada indica que o jogador de futebol disse algo ao treinador do Barça e que Ronald estava naquele momento lhe dando as costas. O treinador falou com o quarto árbitro sem entender nada e no final pediu respeito a Nyom.