A partida de xadrez por Mbappé é adiada para 2021

O PSG está atrás de Mbappé há meses tentando renová-lo, mas ele só recebeu comprimentos, e isso é interpretado como uma indireta para o Real Madrid. No entanto, neste verão será impossível, de acordo com os atuais termos econômicos deixados pelo COVID-19 no futebol, enfrentar uma operação de tamanho financeiro. Se era difícil convencer os franceses antes, agora parece quimérico.

Supondo que este verão não possa ser, o novo jogo de xadrez está marcado para 2021, um ano antes do término do contrato de Mbappé no Parc des Princes. A priori, um momento em que o PSG seria forçado a transferir seu jogador devido ao risco de que o próximo jogador estivesse livre a custo zero. Ou seja, por uma quantidade menor do que o desejado, mas isso deixaria pelo menos as receitas nos cofres.

Esse seria o momento da garra branca. No entanto, de acordo com 'AS', o diretor de esportes, Leonardo, com a aprovação da entidade, prefere que seja liberado em 2022 do que vendê-lo a um preço baixo. É uma questão de imagem e princípios em um clube que deixou sinais claros, especialmente nas negociações com o Barcelona, ​​de que não é um clube de vendas, muito menos de suas estrelas.

Jogos Olímpicos e Copa do Mundo

Então, com base na premissa de que o Mbappé continuaria sem renovar, como desbloquear esse cenário? A primeira virada passaria pelos Jogos Olímpicos, agora datados no verão de 2021. O atacante francês tem o desejo de jogá-lo, enquanto seu clube é um defensor do contrário, para não saturar sua agenda já exigente.

O segundo momento importante seria a temporada 21-22. A pré-Copa do Mundo no Qatar, outro capítulo importante da carreira do jogador, ainda mais defendendo o título com a França.

Se Mbappé enfrentar essa temporada sem renovar, ele seria exposto ao PSG, não permitindo que ele jogasse ou lhe desse alguns minutos, algo dramático um ano após o grande evento da Copa do Mundo. E se alguém não acredita que a entidade de Nasser Al-Khelaïfi ousaria, ele apenas precisa se lembrar do que aconteceu com Rabiot.

Enquanto isso, o Real Madrid continuaria esfregando as mãos, apesar da falta de continuidade, já que no verão de 2022 ele ainda não completaria 24 anos e continuará jovem. E, obviamente, uma quantia astronômica teria sido economizada em sua transferência.

No entanto, a vantagem de Mbappé seria que a Copa do Mundo no Qatar seja realizada entre novembro e dezembro, para que ele tenha alguns meses de alta competitividade no Real Madrid para recuperar a frescura e o tom. Seria escrito, sem dúvida, o maior movimento observado no mercado de futebol nas últimas décadas, e teria uma ressonância incomum da mídia.