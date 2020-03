A partida mais marcante da carreira de CR7

Falar de Cristiano Ronaldo é falar de, junto a Leo Messi, do jogador mais decisivo do mundo do futebol nos últimos 15 anos e um dos mais importantes da história.

O português manteve uma extraordinária voracidade e uma forma ao longo de uma carreira na qual, se descartarmos seus dois jogos com o time B do Sporting de Portugal, acumula 999 partidas na elite.

O português está a um único confronto de atingir a cifra redonda de 1.000 partidas como profissional de alto nível, mas CR7 encontrou um inimigo inesperado a caminho de alcançar essa marca.

E é que a disseminação do já famoso coronavírus fez com que o 1000º duelo do cinco vezes Bola de Ouro atrasasse por uma semana.

A princípio, o atacante da Juventus devia ter atingido tal marca mágica sete dias atrás, no confronto que acontecerá exatamente neste domingo, 8 de março, contra a Inter.

A emergência de saúde forçou o adiamento do duelo e, com isso, a marca de Cristiano que poderia ter sido alcançada nos duelos durante a semana, na Coppa.

O Milan teria sido o rival naquela ocasião, mas as regras de saúde também adiaram tal confronto pelo famoso Covid-19.

Agora, se não houver surpresa monumental, Cristiano Ronaldo finalmente poderá jogar seu milésimo jogo que, sem dúvida, será um fato mais do que marcante em toda a sua carreira.