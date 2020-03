A petição da Inter aos grandes da Europa: redução salarial de 33%

A Inter continua pensando no futuro econômico da equipe e, como apontam na Itália, entrou em contato com várias equipes grandes do Velho Continente para propor uma redução conjunta no salário dos craques.

'Il Giornale' revelou que houve uma ligação de Marotta para o Real Madrid e Barcelona, ​​entre outros, para fazer uma proposta de redução de 33% no salário dos principais jogadores e que a resposta foi positiva.

No entanto, 'AS' apontou que a equipe merengue negou tal conversa, com a qual a proposta, que tinha como objetivo que os jogadores renunciassem aos pagamentos dos meses de março, abril, maio e junho, está no ar.

A associação de futebolistas da Itália, 'AIC', já caiu nas últimas horas que eles têm em mãos o futuro da profissão.

"Eles são os primeiros interessados ​​em manter o sistema", disse Damiano Tommasi, que deixou a cada jogador decidir o que ele melhor contemplava: "Obviamente, não podemos obrigar ninguém".