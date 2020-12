"A pior versão de Messi é a melhor de outro jogador"

Depos de conquistar uma importante vitória em sua visita ao Ramón Sánchez-Pizjuán, o Real Valladolid enfrenta nesta terça-feira no Zorrilla outro importante desafio, contra o Barcelona.

Sergio González, treinador da equipe, analisou ao 'Sport' o que valerá o jogo para o qual a equipe catalã chega com muitas dúvidas, embora o treinador tenha considerado lógico o estado atual da equipe azul-grana.

“É uma temporada atípica e especial para todos. Os jogadores não são máquinas e o desgaste, tanto físico como psicológico, é brutal para todos e as consequências estão aparecendo. No caso do Barça, aliás, coincide que está numa fase de transição com novo treinador e com mudanças de grande profundidade no elenco”, assegurou antes de dar o seu parecer sobre o principal nome 'culé'.

“O principal problema que vejo de longe é o defensivo. E aqui a baixa de Gerard Piqué é muito significativa. A ausência dele, que ninguém esperava, se reflete em campo”, explicou.

Da mesma forma, o treinador da equipe de Valladolid esteve ao lado de seu companheiro Ronald Koeman, alvo de muitas críticas. "Ele mantém sua essência e seus critérios acima de tudo. Ele está sendo fiel à sua proposta, ao seu esquema e isso diz muito sobre um treinador", disse ele.

Por fim, Sergio também falou sobre o momento atual de Leo Messi e defendeu o jogador argentino. “Ele não está tendo a eficácia que tinha, mas sua participação é total. Não vamos esquecer que a pior versão de Messi é a melhor do outro jogador, o que acontece é que queremos sempre ver como ele supera quatro rivais e marca um golaço. Ele sempre terá jogadas de gênio porque ele é o escolhido", disse ele.