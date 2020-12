A polêmica entrevista que pode ter custado a demissão de Tuchel

A prestigiosa revista alemã 'Bild' garante que Tuchel foi demitido do cargo de técnico do Paris Saint-Germain, algo que deixou todos sem palavras, na vitória da França sobre o Estrasburgo por 4 a 0 na quarta-feira.

Mas há alguns meios de comunicação que asseguram que os resultados nada têm a ver com esta decisão da equipe parisiense, já que tudo se deve a uma polêmica entrevista que o treinador alemão deu ao 'Sport1' e na qual criticou duramente seu clube.

Para começar, Tuchel lamentou não ter sido valorizado depois de chegar à final da Champions League: "Faltava um jogo para ganhar a Champions League e nunca tivemos a sensação de que tínhamos convencido as pessoas e que reconheciam o nosso trabalho. Um pouco triste às vezes. Em todo caso, há expectativas extremas no clube e no entorno. Você tem a sensação de que o apreço pelo campeonato não está lá como no Bayern de Munique, por exemplo”.

E explicou como é difícil lidar com tantas estrelas no dia a dia: “Às vezes é muito fácil, às vezes é um grande desafio, porque num clube como o PSG existem muitas influências que vão muito além dos interesses da equipa. Por isso é um grande desafio para deixar os meninos felizes, porque isso também é importante, então exigir e exigir as coisas”.

"É uma vergonha para os jogadores"

O treinador do PSG também lamentou que o grande trabalho da equipe não seja valorizado por causa das estrelas: “Acho que é uma pena para os jogadores porque apaga por completo as atuações muito graves da equipe. Dizem sempre que temos Di María , Mbappé e Neymar. Claro que vencem em Bordéus, mas isso não é uma conquista ao que parece. E com isso, claro, a disciplina, o jogo sustentado e a intensidade não são apreciados”.

Além disso, Tuchel falou sobre o seu dia a dia no clube: “Num clube como este nem sempre é só futebol. Tem dias que se pensa porque é tão complicado se por exemplo foi só uma substituição o que fiz. Porque é esse o assunto aqui por duas semanas? Eu penso comigo: Eu só quero ser um treinador... Eu acho que o que me fez um treinador pode ser encontrado em qualquer lugar. Qualquer lugar onde haja meio espaço para me exercitar e um DVD player para fazer vídeos me serve".

Ele acrescentou: "Mas quando você ouve o hino da Liga dos Campeões, você vê coisas no treinamento que o inspiram, porque é muita qualidade, então é claro que você fica um pouco viciado em grandes times".

"No final, você não deve depender do que os outros pensam. Você tem que ficar consigo mesmo. Fique com você mesmo e em nenhum caso dependa da aprovação dos outros. Não vale a pena viver com autopiedade", disse Tuchel.