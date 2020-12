A polêmica mão de Ramos... que o VAR não marcou pênalti!

O Real Madrid começou arrasando em Ipurua, mas acabou sofrendo com a grande reação de Eibar, que fez um golaço com Kike e entrou de vez no jogo.

Nos últimos compassos, a polêmica dominou o jogo. Nem Munuera Montero nem Cuadra Fernández, no VAR, consideraram a mão de Sergio Ramos como pênalti.

O japonês Muto finalizou de cabeça um cruzamento e a bola atingiu o camisa 4 no cotovelo, que estava de costas após tentar pular para desviar. Involuntário? O árbitro decidiu que sim.

Uma ação que gerou polêmica nas redes sociais, onde não faltaram comparações com outros pênaltis semelhantes que foram marcadas nas últimas semanas.