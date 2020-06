A possível nova camisa do Manchester City

A possível próxima camisa do Manchester City já está circulando nas redes sociais depois que 'Footy Headlines' publicou imagens. Com o passar dos dias e a entrada do verão europeu, é a época de definir os novos uniformes para a temporada 20-21.

No caso do City, o design do que pode ser sua camisa principal gerou opiniões diferentes devido à sua estampa irregular em azul claro e com muitas linhas brancas.

Seria uma homenagem e à cultura da cidade de Manchester. Para esse modelo, a Puma usou a técnica de trencadís, que são mosaicos com azulejos quebrados ou porcelana.

Esses tipos de estilos podem ser vistos no norte da cidade e na prefeitura. Na gola, haverá uma linha branca grossa e as marcas dos patrocinadores ficarão mais escuras.