A possível saída de Mané tira o sono de Klopp

O futuro de Sadio Mané no Liverpool não está nada claro. De acordo com informações do 'The Sun', o valorizado atacante ainda não decidiu se aceitará uma renovação contratual.

Essa possibiidade tira o sono de Jürgen Klopp, que teme que finalmente Mané abandone a equipe em busca de novas experiências, já que clubes como Real Madrid e PSG estão interessados na sua contratação.

O jogador tem contrato até 2023 e uma oferta de melhoria que ainda não está assinada. O alemão está preocupado e espera contar o senegalês na próxima temporada.

Mané chegou ao Liverpool na temporada 2016-17 procedente do Southampton. Desde então, vestiu a camisa 'red' em 161 partidas oficiais, marcando 77 gols.

Na atual temporada, o atacante de 28 anos entrou em campo em 38 partidas oficiais, marcou 18 gols e deu nove assistências.