A postura do Altético de Madrid no mercado

O Atlético de Madrid, depois de concluir mais um Campeonato Espanhol nas posições que dão acesso à Liga dos Campeões, já está focado na reta final da maior competição continental, marcada para o mês de agosto.

Além do grande objetivo da atual temporada, o clube também pensa no futuro próximo e planeja o grupo para a campanha 2020-21. Em meio às consequências da crise do coronavírus, a situação econômica já não é a mesma e esse contexto definirá a estratégia da diretoria.

Apesar de não ter dificuldades financeiras graves, este é um momento de cautela e não haverá grandes movimentações na próxima janela de transferências. Segundo 'AS', o Atlético praticamente não vai abrir seus cofres e a equipe atual não está muito longe daquela que Simeone terá na próxima temporada.

A única opção do clube para realizar operações no mercado da bola seria através de possíveis trocas envolvendo jogadores de outros times. O jornal indica que, em princípio, apenas um ou dois atletas do primeiro plantel seriam transferidos.

A diretoria estaria aberta a escutar ofertas. É hora de evitar altos gastos, situação que se repete em grande parte dos clubes de diferentes países, e a estratégia caso haja vendas é de que apenas 25% dos valores recebidos sejam usados para transferências.