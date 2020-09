A pré-temporada de Lautaro: sete gols em três jogos

Desejo antigo do Barcelona e envolvido até com o Real Madrid por rumores, Lautaro Martínez está focado no que sabe fazer melhor. Após uma temporada com 21 gols em 49 jogos, a preparação para 2020-21 mantém altas as expectativas.

O argentino não parece ter a concentração afetada pela onda de notícias questionando seu futuro e já balançou as redes adversárias sete vezes nos os três amistosos disputados pela Inter de Milão, que marcou o total de 19 gols.

Nestas semanas de preparação, o time de Antonio Conte fez jogos-treino com Lugano (5 a 0), Carrarese (7 a 0) e Pisa (7 a 0). Certamete, o nível de exigência é menor do que o esperado para a temporada, mas Lautaro não deixa a desejar e mostra um alto nível e um incansável faro de gol.

A Inter de Milão está na reta final dos treinamentos antes de estrear no Campeonato Italiano 2020-21. O primeiro jogo será no próximo sábado, em casa, contra a Fiorentina.