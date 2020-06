A precisão cirúrgica de Lewandowski

Cinco gols têm um grande valor, mas marcar cinco gols em um único jogo, além de ser um recorde, geralmente não tem a mesma validade que cinco gols distribuídos em outros tantos confrontos. Robert Lewandowski seria do segundo grupo. Aos 31 anos, ele não para de balançar a rede rival.

Contra o Bayer Leverkusen, com o jogo quase decidido, um cruzamento preciso de Thomas Müller levou ao gol de Lewa e aumentou suas estatísticas e muito. Ele não apenas melhorou a conta da equipe da Baviera, mas também aumentou sua porcentagem de gols em diferentes jogos. Não é de surpreender que ele seja o jogador com o melhor registro dessa categoria no século XXI.

A partir de 2001, ninguém marcou tantos gols em uma temporada quanto o atacante polonês. É pura constância, com gols em mais de 82,3% de suas atuações. Levou-se em conta os embates nas principais ligas e competições europeias, daí os 41 gols do atacante. Ele não marcou em seis confrontos na Bundesliga apenas. Na Champions, sempre que jogava, ele deixava seu gol. Até agora, no milênio, ninguém foi tão precisamente cirúrgico com o gol quanto Lewandowski em uma temporada.

Messi bateu o recorde em 2013, deixando sua marca em 74,42% das ocasiões; e um ano depois Cristiano o venceu, com 78,05%. Agora, o recorde corresponde a 'LewanGOLwski'.

No acumulado desde 2001, as coisas mudam um pouco. Lewandowski marcou gol em 207 jogos dos 418 jogados, o que gera uma porcentagem de 49,52% e o coloca como o quarto melhor do século. Neymar o ultrapassa um pouco, com 49,57%, em 115 partidas das 232 disputadas. Acima deles, Cristiano Ronaldo registra 50,7% dos jogos marcando e Leo Messi, 55,93%.