A Premier, de 12 de junho a 27 de julho; a Champions, a partir de 9 de agosto

Pouco a pouco, o fim da pandemia de COVID-19 no mundo do futebol está chegando. Se a Bundesliga está prestes a retomar a competição, a Premier League já administra datas específicas.

O "The Times" garantiu que a Premier espera neste domingo o início do desconfinamento. No dia 12 de maio será o retorno ao treinamento em pequenos grupos, enquanto no dia 25 de maio será o retorno ao treinamento com contato.

A Premier League retornaria aos jogos no dia 12 de junho e dois jogos não serão disputados ao mesmo tempo para permitir a cobertura máxima da televisão. As onze rodadas restantes estão em jogo até 27 de julho, a data final.

Jogadores de equipes britânicas terão uma semana de folga antes do início da pré-temporada 2020-21, tudo às custas da Liga dos Campeões.

A final da FA Cup está marcada para 5 de agosto, enquanto a volta da Champions League e da Europa League será realizada a partir de 9 de agosto.

Tudo isso às custas das equipes da Premier League que aprovarem o retorno. A competição precisa de 14 votos a favor na votação e tem 13 contra seis contra. O Brighton poderia decidir o futuro da temporada.