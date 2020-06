A Premier e a Serie A também lutarão pelo Rafinha

Rafinha deixou o Barcelona no verão passado para recuperar sua melhor versão e encontrar regularidade no Celta e agora, com o final da temporada chegando, o Barça está procurando um comprador.

O internacional brasileiro não tem opção de compra no Celta e, embora o time celeste pague por sua transferência, Rafinha prefere tentar a sorte em um time mais importante na Europa.

O preço do jogador ainda cairá de 75 para 16 milhões depois que Rafinha chegou a um acordo com o Barcelona para renovar um ano e diminuir sua cláusula de rescisão.

Rafinha despertou bastante interesse na Premier League e na Serie A e o brasileiro ainda está esperando.

O Barcelona não descarta oferecer à Inter o retorno do jogador. É preciso lembrar que ele já passou pela equipe 'nerazzurra' na temporada 2017-18 e, na edição seguinte, não pôde ficar por causa das dificuldades econômicas da equipe italiana. Na Premier, eles também estão muito atentos ao seu futuro.