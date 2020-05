A Premier League persegue o Barcelona

A imprensa inglesa dá ao Barcelona razões para ficar de olho no próximo mercado de verão. Ele compilou uma lista de todos os jogadores que os boatos britânicos colocam na próxima temporada na Premier League.

Esta lista, preparada pelo jornal 'Mirror', inclui nove nomes. Basicamente, quase todo mundo, exceto Messi. Ninguém está a salvo, nem mesmo Griezmann, sua última grande contratação.

O relatório da mídia acima mencionada destaca que a crise do coronavírus afetará significativamente o Barcelona e que isso forçará o clube catalão a vender algumas de suas estrelas. Daí o interesse na Premier por alguns de seus jogadores.

Assim, 'The Mirror' aponta para Antoine Griezmann como alvo do mercado do Manchester United, bem como Luis Suárez e Ousmane Dembélé.

Também nessa lista estão dois nomes soados para deixar Barcelona neste verão, como Ivan Rakitic e Arturo Vidal, além de Samuel Umtiti, Nelson Semedo e Sergi Roberto.

O nono em desacordo é Philippe Coutinho, jogador pelo qual o Barcelona fez uma grande aposta, mas que não atendeu às expectativas. Atualmente, o brasileiro está emprestado ao Bayern e, embora ele insista que Setien abrirá espaço para ele no Barça, parece improvável que ele fique.

Apenas alguns (Griezmann, Umtiti, Coutinho) associaram um boato a um clube, o Manchester United, na maioria dos casos, mas Tottenham, Everton e Newcastle também são mencionados como um possível destino para a diáspora do Barça.

Curiosamente, essa lista que a imprensa inglesa administra é muito semelhante a outra preparada pelo jornal 'Sport' há algumas semanas, sobre aqueles que o Barça está disposto a vender para encher seus cofres. E você sabe, quando o rio soa...