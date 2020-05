A preocupação extra do Barcelona com os veteranos

A lesão de Samuel Umtiti caiu como um balde de água fria no Barcelona. O francês foi para afastado assim que voltou aos treinos e disparou um alarme para uma equipe do Barça que terá que ter extrema cautela com vários jogadores.

A coluna vertebral do Barça está na base dos trinta anos e é por isso que se pensa que pode estar mais propenso a lesões depois de tanto tempo sem treinamento.

'AS' lembrou que Luis Suárez, Jordi Alba, Leo Messi. Ivan Rakitic, Gerard Piqué e Neto já sofreram lesões nesta temporada e apenas Arturo Vidal e Sergio Busquets escaparam de contratempos graves.

Sempre de acordo com o meio mencionado acima, o fato de o treinamento ser individual no início tranquiliza a equipe técnica, que acredita que será benéfico reforçar cada jogador nas áreas mais propensas a lesões por seu corpo.

Gerard Piqué, Sergio Busquets e Arturo Vidal voltaram muito bem na forma, apesar de o zagueiro ter brincado com isso, mas também não há confiança total de que não possam se lesionar.

Há menos problemas com os jovens da equipe, que confirmaram as previsões e tornaram mais fácil entrar em forma devido às condições atléticas.