A preparação para o derby mais estranho da história

O Borussia Dortmund e o Schalke 04 estão atualmente preparando o que o diretor esportivo do primeiro time, Sebastian Kehl, chamou de "o derby mais estranho da história", que será disputado a portas fechadas e precedido por uma quarentena de sete dias para as duas equipes.

"Passamos por semanas excepcionais cheias de incertezas. Na quarta-feira, a política deu luz verde para retomar a temporada e na quinta-feira informamos os jogadores dos novos desenvolvimentos e que a partir de sábado estaríamos concentrados em um hotel sem outros hóspedes", disse Kehl em declarações ao jornal 'Bild'.

Os jogadores estão sozinhos no hotel, que está fechado para outros hóspedes e não tem contato com o mundo exterior. Não há visitas de familiares ou amigos.

"Os jogadores entendem isso e sabem que no momento eles só podem se mover em um pequeno círculo de pessoas e que a situação continuará assim pelas próximas seis ou sete semanas", explicou Kehl.

Várias vezes ao dia a temperatura é medida para os jogadores e, desde que as sessões de treinamento foram reiniciadas, os testes de coronavírus são realizados duas vezes por semana.

"Além disso, já há algum tempo temos um aplicativo que os jogadores instalaram em seus telefones celulares e através dos quais seu status de saúde pode ser consultado a qualquer momento", disse Kehl.

"Anormalidades e sintomas são pesquisados ​​e documentados no aplicativo. À primeira suspeita de que possa haver uma doença, o jogador não pode se aproximar de seus colegas de equipe. A implantação é enorme, mas aceitamos as medidas porque era a única maneira de para poder jogar novamente", acrescentou.

O Borussia acabou de antecipar a contratação do psicólogo Phlipp Laux, ex-goleiro do clube, que originalmente deveria se juntar no início da próxima temporada.

O avanço da assinatura ocorre para ajudar a lidar com o que Kehl chama de "situação excepcional".

"Estamos em uma situação completamente nova para todos. Ninguém havia experimentado algo assim. Portanto, seria irresponsável não incorporar Philipp imediatamente", explicou Kehl.

Antes do jogo de sábado, Kehl chamou o "derby mais estranho de todos os tempos" e disse que o final da temporada não será imposto a quem tiver a equipe mais forte, mas à equipe que melhor se adaptar à nova situação.

O clube de Dortmund, na ausência de novos jogos, está atualmente em segundo e quarto pontos atrás do líder, Bayern de Munique.