A presença de Mbappé ainda é uma dúvida

Poucos dias antes do jogo que pode colocá-lo mais perto de sua primeira Liga dos Campeões em Lisboa, todos os olhos do Paris Saint-Germain estão voltados para um único homem: ele usa a camisa 7 e seu nome é Kylian Mbappé.

O jovem atacante e estrela da equipe parisiense está em foco desde a lesão contra o Saint-Étienne, na final da Copa da França, que teve de sair do campo após um forte golpe no tornozelo.

Embora no início parecesse que o astro se despedia da possibilidade de disputar a fase final do torneio, agora parece que Mbappé pode estar com a equipe na tentativa de conquistar a 'Orelhuda', mas há muitas dúvidas quanto ao seu estado físico.

Segundo o 'AS', a sua presença no confronto das quartas de final contra o Atalanta está totalmente no ar, já que ele não está totalmente recuperado da lesão, apesar de dar um passo importante neste sábado: o francês já treinou com bola.

Assim, de acordo com a informação, uma eventual titularidade de Mbappé está praticamente descartada por uma comissão técnica que, a depender da sua evolução entre agora e quarta-feira, avaliará se o convocará para o confronto e se o francês poderá jogar alguns minutos para ir ganhando ritmo.

Da mesma forma, embora Kylian esteja sob os holofotes, a lesão de Verratti também atrapalhou os planos de um PSG que, segundo o que foi dito pela mídia citada, jogaria com Marquinhos no centro de campo para tentar ter mais controle em uma partida que será eletrizante pelo estilo de ambas as equipes.