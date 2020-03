A primeira foto de Ronaldinho na prisão?

Ronaldinho Gaúcho tem sido notícia nos últimos dias após ser detido no Paraguai por entrar no país com um passaporte falso.

A situação da estrela brasileira deixou todo o planeta em alerta e uma foto sua tem dado a volta ao mundo.

O jornalista paraguaio, Hernán Rodríguez publicou em sua conta do Twitter a que pode ser a primeira foto do ex-jogador do Barcelona na prisão.

Ronaldinho estaria, segundo o 'Globoesporte', no chamado Grupo Especializado da Polícia Nacional de Assunção e lá dividiria um módulo com outros prisioneiros famosos do país, como Ramón González Daher, ex-presidente da APF.