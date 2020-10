A primeira grande ira de Koeman

O Barcelona encerrou seu mercado de transferências com a decepção de ficar sem Eric Garcia e Memphis Depay. Aparentemente, era uma questão de alguns milhões, mas ambos permaneceram em seus clubes... e Ronald Koeman com a ira.

O treinador, de acordo com 'Goal', teve sua primeira grande ira no clube do Barça desde que se tornou treinador. Ele sabia das dificuldades econômicas que o Barça estava passando, mas esperava poder contar com as duas contratações que havia solicitado. Afinal, ele não tinha sido muito exigente.

Koeman ficou especialmente incomodado com o fato de Memphis Depay não ter chegado, porque sendo seu compatriota ele estava muito envolvido na contratação.

Resta saber se a culpa foi mais de um Ousmane Dembélé ou foi mais uma questão da diretoria, que não quis comprometer financeiramente a equipe e lavou as mãos no último minuto.

O que parece claro é que, em apenas alguns meses, Eric García e Memphis Depay voltarão a recuperar toda a importância e interesse pelo Barcelona. Depois, terminarão o contrato em praticamente seis meses e o City e o Lyon terão de fazer uma grande oferta se não quiserem que saiam de graça. Poderia ter sido uma estratégia do Barcelona para economizar um pouco mais de dinheiro?