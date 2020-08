A primeira peça do 'novo Barça'?

A saída de Quique Setién e a necessidade de realizar uma ampla reformulação no seu elenco faz o Barcelona revirar o mercado em busca de novos nomes. E Malang Sarr surge como uma opção.

A 'France Football' assegura que o Barça está estudando a possibildiade de contratar o jovem zagueiro do Nice, recentemente relacionado ao Betis.

O jogador agrada Éric Abidal, que a priori seguirá no conjunto 'culé' ao menos até as eleições de março. Sarr se destaca por uma boa saída de bola e muita força física.

Além disso, chegaria grátis ao Camp Nou e com um salário relativamente baixo. Tem 21 anos e seria o substituto perfeito para Samuel Umtiti, que sofre com as lesões.

Sem Umtiti e com Piqué já com 33 anos, somente Lenglet entra nos planos. Todibo ou Araujo não terminam de convencer a diretoria, que está decidida a contratar um zagueiro de garantias.