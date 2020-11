A primeira vitória merengue teve a cena incomum quando André Henning, narrador da partida, teve problemas técnicos

E o Real Madrid conseguiu sua primeira vitória em três jogos pela Liga dos Campeões, justamente contra o adversário que era considerado o mais "difícil" do grupo, a Inter de Milão. Mas as facetas inusitadas do duelo não param por aí: quem narrou um dos gols da partida foi Mauro Beting, comentarista do jogo.

Em um cenário completamente inimaginável, o Real Madrid chegou ao terceiro jogo da Liga dos Campeões sem nenhuma vitória. Depois de perder para o Shakhtar Donetsk e empatar com o Borussia Monchengladbach, os merengues foram ao último compromisso do "primeiro turno" da fase de grupos da Champions precisando vencer a Inter para seguir vivo na competição.

O jogo que começou com folga para o Real foi se complicando. Os espanhóis chegaram a abrir 2 a 0, com gols de Benzema e do zagueiro artilheiro Sergio Ramos, mas viram os italianos empatarem, e foi só nos últimos minutos, com jogada de Vinícius Jr. para o gol de Rodrygo, que a vitória veio.

Mas o lance mais inesperado foi no primeiro gol da Inter. Com problemas técnicos na cabine de transmissão, o narrador André Henning não estava no ar quando Lautaro Martínez mandou a bola para dentro do gol de Courtois. E o que restou foi o comentarista Mauro Beting tomar o papel do colega e soltar o grito.

"Já que o André não narra, é gol da Inter, Lautaro Martínez! O André se recusou a narrar um golaço da Internazionale, que jogada, que lance, e que goooooool da Inter", brincou Beting, ao ser pego de surpresa com a necessidade de emprestar sua voz à narração.

Logo após retomar seu posto, Henning explicou que houve uma pane em sua cabine e que, por isso, ele precisou se deslocar por seis andares dentro do prédio da Turner. Por conta da pandemia, ele e Beting não dividiam o mesmo espaço e o comentarista conseguiu seguir no ar.

No intervalo, o narrador voltou ao lance para dar a sua própria voz ao gol do argentino pela Inter.

Com a vitória, o Real saiu da lanterna do Grupo B e empurrou a Inter. Neste momento, os espanhóis ocupam a terceira posição, atrás do líder Monchengladbach e do vice Shakhtar, que, por enquanto, são os donos das duas vagas nas oitavas de final da competição.

Real e Inter voltam a se encontrar no dia 25 de novembro, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions, desta vez em solo italiano.