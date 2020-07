A principal ameaça para a Champions: as lesões!

Entre 7 e 23 de agosto, será decidido quem é o campeão da Europa. Os principais argumentos ofensivos de alguns grandes jogadores da competição são esperados nesse torneio, como PSG, Juventus ou City.

Vamos por partes, já que a lesão de Mbappé foi um verdadeiro terremoto na França. A estrela do PSG sofreu uma lesão no tornozelo contra o Saint-Étienne e o clube confirmou os piores presságios.

Mbappé ficará fora por três semanas e perderá, pelo menos, o início da fase final da Liga dos Campeões. Um golpe tremendo para uma equipe que só anseia por esse torneio há meses devido à suspensão da Ligue 1, que acabou com o título, devido à crise do coronavírus.

O PSG enfrentará o Atalanta no dia 12 de agosto nas quartas de final, já em solo português, já que a fase final será disputada em Lisboa. Menos delicada é a lesão mais recente da Juventus.

Na 'Vecchia Signora' houve um alarme falso por Dybala. Os resultados dos exames médicos revelaram que sua lesão é menos grave do que se temia inicialmente.

O argentino sofreu apenas um alongamento no reto femoral de sua coxa esquerda, que teve que ser substituído contra a Samdporia devido a desconforto. Além disso, Danilo também chegará, mas tudo indica que Sarri não forçará Dybala.

Muito diferente é a atmosfera no Manchester City em relação à lesão de Agüero. Pep Guardiola já o descartou para enfrentar o Real Madrid na partida de volta.

Agüero continua tendo algum desconforto no joelho que o impedirá de fazer parte da equipe 'citizen' contra a equipe de Zidane. Embora ele espere chegar às quartas caso os ingleses se qualifiquem.

Por parte das equipes espanholas envolvidas no torneio, Hazard e Mariano, que deu positivo para o coronavírus, são as principais perdas para o Real Madrid. No Barcelona, ​​Umtiti e Dembélé não chegarão, enquanto Lenglet continua se recuperando. E Thomas é a principal dor de cabeça do Atlético de Cholo Simeone.