"A princípio, o futebol será só pela televisão, isso é melhor do que não vê-lo"

São muita dúvidas e poucas certezas em relação ao futuro do futebol. Não há uma data concreta para as atividades serem retomadas, não se sabe em que condições, nem se os campeonatos serão concluídos...

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA tentou responder algumas dessas questões em uma entrevista ao 'Corriere della Sera'. "Há opções que permitem retomar e completar as ligas. As pessoas verão como normal o fato de só poderem ver futebol pela televisão, mas é melhor do que se não se jogar. As medidas serão por tempo limitado e voltaremos à normalidade, com estádios cheios. Ainda é muito cedo para dizer que não podemos terminar a temporada, pois o impacto seria terrível para clubes e ligas, mas devemos respeitar as autoridades e aguardar permissão para voltar a jogar", disse.

Sobre o calendário, Ceferin apontou as dificuldades de uma unificação. "Vamos discutir o calendário internacional para ser aplicado depois de 2024, mas é muito cedo para falar de possíveis soluções. Unificar os calendários? Essa harmonização é difícil devido às diferentes condições climáticas, porque em alguns países não é possível jogar durante o inverno."

Por fim, o presidente da UEFA falou sobre o impacto financeiro provocado pela crise do coronavírus. "As ligas são a base das receitas para os clubes. Se se completarem, as consequências financeiras serão limitadas. Por outro lado, a UEFA vai perder muito dinheiro por ter adiado o Europeu. Fair play financeiro? Já suspendemos algumas condições, mas não será totalmente descartado. Trouxe muitos benefícios mas deve ser uma ajuda e não um obstáculo, por isso seremos flexíveis", concluiu.