A prioridade da Serie A será a Coppa, e não a Liga

O futebol na Itália está procurando uma data para retornar. O campeonato italiano já tem várias opções em jogo e uma delas envolve disputar primeiro a semifinal da Coppa Italia.

De acordo com a agência 'ANSA', disputar primeiro a Coppa visa dar mais dias às outras 16 equipes da Serie A para se prepararem para o restante da temporada.

A agência garante que a primeira hipótese estudada seja a de disputar a Coppa nos dias 27 e 28 de maio, enquanto a Serie A retomará entre 30 e 31 do mesmo mês.

Para isso, a Serie A propôs que o retorno ao treinamento ocorra de maneira escalonada em 4 de maio, segunda-feira. Seriam então três semanas para fazer uma pré-temporada.

Giovanni Rezza, diretor do departamento de doenças infecciosas do Instituto Superior de Saúde, quis dar esperança aos fãs. "Em um mês a Liga pode começar, obviamente a portas fechadas e com medidas sérias e muito rigorosas", disse ele em 'Sky Sport'.

"Cada reabertura traz um risco: o objetivo é torná-lo muito baixo e são necessárias medidas muito duras. Eu sei que a Federação já está pensando em dar instruções muito rigorosas para reduzir os riscos para os jogadores, trabalhadores e toda a comunidade", acrescentou Rezza.