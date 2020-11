A prioridade de Sergio Ramos é continuar no Real Madrid

Aos 34 anos, Sergio Ramos vive um momento crucial de sua carreira. O de Sevilha , que termina o contrato no próximo verão, pensa em continuar a usar as cores do Real Madrid.

No momento, a equipe merengue não contatou o jogador para oferecer-lhe a renovação, conforme relatado por Manolo Lama em 'El Partidazo de COPE'.

Da mesma forma, o jornalista lembra que o capitão merengue não recebeu nenhuma oferta externa nem vai ouvir nenhuma até falar diretamente com o clube.

Embora ainda não tenha havido movimentações, a fonte citada indica que a prioridade de Sergio Ramos é continuar na equipe merengue.

Enquanto isso, René Ramos, seu irmão e agente, passou pelos microfones do 'El golazo de Gol' na terça-feira e não quis dar nenhuma pista sobre o processo de negociação entre as duas partes.

Será preciso ver o que o clube merengue fará, já que em pouco mais de um mês Ramos poderá negociar com qualquer clube. A entidade deve concluir tudo antes do final de 2020.