A profecia de Balotelli: "O mundo acabará quando o Liverpool ganhar a Premier"

Depois de 30 anos na fila do Campeonato Inglês, o Liverpool conseguiu levantar a tão sonhada Premier League com algumas rodadas de antecedência, graças a derrota do City para o Chelsea (2-1).

Após a confirmação do título de Klopp e companhia, muitos torcedores do Liverpool lembraram de uma frase dita por Balotelli oito anos atrás.

Em 2012, quando o polêmico jogador defendia as cores do City, disse: "No dia que o Liverpool ganhar a Premier o mundo vai acabar. Estamos salvos".

Oito anos mais tarde, em plena pandemia do novo coronavírus, a assustadora profecia de Balotelli poderia estar perto de se realizar. O fim do mundo está próximo?