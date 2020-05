A promessa de Vinicius ao madridismo

Em 13 de maio de 2017, a vida de Vinicius mudou para sempre. Naquele dia, dois dos eventos mais importantes de sua vida ocorreram.

Vinicius compartilhou algumas fotos com esse momento. "Três anos atrás, realizei dois sonhos: estreiei como profissional aos 16 anos com o Flamengo e assinei o time dos meus sonhos, o Real Madrid, que amo cada vez mais", escreveu Vinicius.

"Obrigado a todos que me ajudaram e acreditaram em mim. O melhor ainda está por vir. Nem mesmo nos meus melhores sonhos eu acreditava que seria esse o caso", disse o brasileiro empolgado.

Vinicius nunca esquecerá a primeira vez que entrou em campo com o Flamengo. Nem no dia em que viajou para Madri, num time que ele espera ter sucesso e se tornar, por que não, um dos melhores do mundo.

O atacante quer se parecer com Cristiano Ronaldo e tem um plano para isso. O tempo dirá se ele consegue esse desafio.