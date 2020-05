A promessa desejada por Juve, City e Barça

Com apenas 17 anos, Edouard Michut é uma das grandes promessas do futebol francês. Habitual no time Sub-19 do PSG, mesmo tendo dois anos a menos, despesta o interesse de gigantes da Europa.

'Il Corriere dello Sport' assegurou que a Juventus pretende fechar o cerco ao jogador do Paris Saint-Germain, mas não é o único. Os 'bianconeri' terão que superar Manchester City e Barcelona.

O meia, nas partidas que disputou, mostrou ter uma boa visão de jogo, que pode ser ainda melhor com o passar dos anos. Seu potencial faz com que as grandes equipes briguem por seus serviços.

Em breve terá início uma corrida para tirar do PSG uma das suas estrelas mais promissoras. E o time parisiense também lutará por sua permanência.