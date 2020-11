A proposta de Villas-Boas para homenagear Maradona: aposentar a camisa '10'

André Villas-Boas, treinador do Olympique de Marsella, pediu a FIFA que aposente o número 10 de todas as competições em homenagem a Diego Maradona, que faleceu aos 60 anos após uma parada cardiorrespiratória.

Após a derrota da sua equipe para o Porto pela Champions League, o treinador português fez a proposta em entrevista coletiva: "Eu gostaria que a FIFA aposentasse a camisa 10 em todas as competições, para todos os times."

"Seria a melhor homenagem que poderíamos prestar a ele. É uma perda incrível para o mundo do futebol", completou o treinador.

"Uma vez visitou o centro de treinamento da Inter (onde Villas-Boas era auxiliar), tenho uma foto com ele de recordação. Também comprei um relógio assinador por Diego Armando Maradona que vinha com uma camisa dele. É gênio do futebol. É uma perda para todos", finalizou.