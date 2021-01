A prova final de Sergi Roberto

O Barcelona precisa contar com todos os seus jogadores em um momento importante da temporada. A boa notícia seria a volta da Sergi Roberto.

O lateral voltou a treinar com o grupo após superar uma lesão no recto femotal, mas Ronald Koeman preferiu não arriscar. De acordo com o diário 'Marca', o jogador terá um grande teste ainda nessa semana.

Koeman marcou um jogo amistoso para os jogadores que não entraram em campo contra o Rayo Vallecano pela Copa do Rei, e ali estará Sergi Roberto.

Se terminar a partida bem e sem novos incômodos, o polivalente jogador voltará a ser relacionado pelo treinador, para o duelo contra o Athletic de Bilbao.