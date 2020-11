A provável escalação do Atlético de Madrid contra o Barça

O Wanda Metropolitano abre suas portas para o Barcelona. O Atlético de Madrid vai receber a equipa de Koeman e Cholo parece ter bastante claro sobre quais serão os titulares em sua equipe.

O goleiro Jan Oblak; o lateral-direito Kieran Trippier, embora não tenha feito parte do teste dos XI desta sexta-feira para se resguardar e não forçar diante de toda a carga de jogos que acumula tanto com sua equipe quanto com a Seleção Inglesa nestes primeiros dois meses e meio de competição; os zagueiros Stefan Savic e José María Giménez; e os meia Marcos Llorente, Saúl Ñíguez e Koke Resurrección completam a provável escalação do treinador.

Desfalcados estão cinco jogadores (Luis Suárez e Lucas Torreira, devido ao Covid-19; Héctor Herrera e Manu Sánchez, devido a lesões musculares, e Sime Vrsaljko, devido a uma artroscopia no joelho esquerdo), dos quais dois seriam, previsivelmente, titulares se estivesem em condições (Luis Suárez e Herrera), são os onze que Simeone planeja enfrentar o Barcelona neste sábado, no estádio Wanda Metropolitano, segundo os testes da sessão desta sexta-feira.

Yannick Carrasco volta aos XI, já recuperado da lesão muscular que o separou dos últimos quatro jogos, e neles, a princípio, ainda não está prevista a entrada de Diego Costa, embora esteja na convocatória. Previsivelmente, ele começará no banco. O atacante acaba de se recuperar de uma lesão muscular que o manteve afastado por um mês.

O internacional belga por Héctor Herrera e Ángel Correa por Luis Suárez seriam as únicas alterações no elenco de Simeone em relação ao último jogo contra o Cádiz, em que a equipa rojiblanca goleou por 4 a 0.

Além de Carrasco e Diego Costa, Simeone também recuperará Vitolo, que sofreu uma lesão muscular na última partida contra a equipe de Cádiz.