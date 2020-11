A provável escalação do desfalcado Liverpool contra o Leicester

Um cenário quase novo e complicado para Klopp em Anfield. Depois de passar algumas temporadas com quase um XI fixo e com poucas rotações nos jogos importantes, agora o treinador alemão deve formar um XI quase forçado pelas derrotas no Liverpool.

As lesões de Van Dijk, Joe Gómez e Alexander-Arnold deixam a defesa da equipe 'red' reduzida, que terá de inovar nessa área para enfrentar um duelo em grande estilo contra o Leicester.

Além disso, a equipe de Anfield acrescentou a ausência de Mohamed Salah, que recentemente testou positivo para COVID-19 e deverá fazer a correspondente quarentena.

O Liverpool ainda tem vários jogadores que são dúvida para o jogo. Robertson, Fabinho, Henderson e Thiago também podem não chegar a tempo para a partida.

Portanto, segundo o 'Mundo Deportivo', a equipe britânica poderia entrar em campo com Alisson; Williams, Matip, Philips, Tsimikas; Milner, Keita, Wijnaldum, Diogo Jota, Mané, Firmino.

Além disso, um duelo que vem após mais uma Data FIFA e com o cansaço que isso implica. Momentos sombrios em Anfield.