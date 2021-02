A provocante mensagem de Wanda Nara a Icardi no Dia dos Namorados

No dia 14 de fevereiro, casais de todo o mundo celebraram o Dia dos Namorados, ou quase todo o mundo, pois no Brasil a data é comemorada em 12 de junho. No campo de futebol, alguns jogadores aproveitaram o momento para parabenizar as esposas.

No caso do casamento Mauro Icardi-Wanda Nara, as coisas foram bem 'hot'. Por meio do Instagram, ela não hesitou em dedicar uma mensagem muito carinhosa ao seu amor.

“Dia dos Namorados é cozinhar para seu amor todos os dias, esperar por ele com os melhores sanduíches de milanesa preparados por mim às 3 da manhã depois de um jogo... ou simplesmente ir para a cozinha de madrugada e preparar os melhores sanduíches de frango e abacate do mundo (só porque ele está com vontade), fazer para ele suas sobremesas favoritas à tarde... ”, dizia parte do texto ao lado de uma imagem dela e de uma das sobremesas citadas.

Para finalizar os parabéns, Wanda Nara fez um comentário que incendiou a rede social: "E ser a melhor na cama... O resto ele compra tudo com o cartão dele... Amo você, Mauro".