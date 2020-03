A quarentena transforma James em cabeleireiro

Os jogadores estão deixando aflorar o seu lado mais criativo nas redes sociais. Sem poder sair de casa, os perfis dos craques se transformaram em uma divertida forma de passar o tempo.

James Rodríguez, por exemplo, parece ter feito um curso intensivo para se tornar cabeleireiro, como foi possível ver na conta de Instagram do seu amigo Jorge Pineda.

O colombiano aparece em várias fotos cortando o cabelo do seu amigo com uma máquina, fazendo um degradê nos lados.

Parece que tudo saiu bem, já que Pineda se demonstra bastante satisfeito com o trabalho do jogador do Real Madrid.