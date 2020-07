A reação de Kane, Eriksen e cia a demissão de Pochettino e a chegada de Mou

Mauricio Pochettino foi muito importante para o Tottenham. Mas o clube entendeu que, naquele momento, o melhor para todos seria encerrar essa relação.

Após a sua saída, chegou José Mourinho, um treinador com um perfil totalmente distinto ao do argentino. Mas com um curriculo, realmente, invejável.

Sobre esses dois grandes acontecimentos é possível ver as reações e o semblante dos jogadores do Tottenham no decumentário de 'Amazon'.