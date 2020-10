A reação de Lampard quando seu goleiro quase faz gol contra!

Manchester United e Chelsea empataram em 0 a 0 em uma partida que deixou algumas imagens curiosas como a estrelada pelo goleiro Mendy do time 'blue'.

Por volta da primeira meia hora, o goleiro recebeu uma bola da ala esquerda, controlou e quis dar continuidade e tocar para o lateral, mas o passe não foi bom.

Mendy pegou muito mal na bola, que não passou nem perto do companheiro. Tanto que quase fez um gol contra, já que a bola passou a menos de dois metros do gol.

As câmeras captaram a reação de Frank Lampard, que nem quis olhar e até colocou as mãos no rosto.