A reação de Mou sobre o City: "Se você não é culpado, não é punido"

Mourinho foi outra personalidade do mundo do futebol a questionar a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte - TAS. O luso, que não disputará a Champions na próxima temporada não sabe porque o clube 'sky blue' foi punido financeiramente.

O TAS concluiu nessa segunda-feira que as provas contra o City não são demonstráveis e haviam prescrito e, dessa forma, foi decidido pela anulação da punição imposta anteriormente (de não disputar a Champions) e pela aplicação de uma multa no valor de 10 milhões de euros.

"Se o Manchester City não é culpado, ser multado em alguns milhões é uma vergonha. Se você não é culpado, não é punido. Por outro lado, se você é culpado, deve ser banido. De qualquer forma, é um desastre. Não estou dizendo que o Manchester City é culpado. Estou dizendo que se você não é culpado, você não paga (multa). Nem uma libra. Talvez sejam vítimas por não terem feito nada e terem que pagar milhões por nada" disse Mou em coletiva.