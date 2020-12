A reação de Pelé após Messi igualar marca: "Te admiro muito"

Leo Messi conseguiu seu gol número 643 com a camisa do Barcelona, um lance que vira um capítulo lendário na história do futebol, pois ele chegou no mesmo número de gols que Pelé com o Santos.

Pouco depois do gol do argentino, o eterno ídolo brasileiro mostrou sua humildade em mensagem escrita em seus perfis nas redes sociais.

"Quando seu coração transborda de amor, é difícil mudar o seu caminho. Assim como você, eu sei o que é amar usar a mesma camisa todos os dias. Assim como você, sei que não existe nada melhor que o lugar que a gente se sente em casa. Parabéns pelo seu recorde histórico, Lionel. Mas acima de tudo, parabéns pela sua linda carreira no Barcelona", escreveu Pelé.

"Histórias como a nossa, de amor ao mesmo clube por tanto tempo, infelizmente serão cada vez mais raras no futebol. Eu te admiro muito, Lionel Messi", completou o Rei.